Altavilla, blitz dei nas alla mensa dell'asilo: presto la nuova ditta Chiusa la cucina e distrutta la carne affettata destinata ai più piccoli

Blitz dei Carabinieri del Nas alla mensa scolastica al plesso per l'infanzia dell'Istituto Cosimo Caruso di Altavilla Irpina. Sospeso il laboratorio di cucina dove venivano preparati i pasti per i piccoli con il deposito annesso, per gravi carenze igienico sanitarie e accertate irregolarità nella conservazione di circa due kg di carne affettata che è stata subito distrutta. Ieri l'ispezione del Nas, contesualmente il sindaco di Altavilla Mario Vanni ha avviato la procedura di risoluzione del contratto con l'azienda che ha gestito il servizio mensa.

I controlli hanno riguardato non solo i cibi e la loro conservazione ma anche i locali e il menù destinato ai bambini oltre alal qualità degli alimenti.

Ieri pomeriggio il primo cittadino ha incontrato i genitori degli alunni per rassicurarli: presto sarà affidato il servizio a un nuovo gestore