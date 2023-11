Avellino, violenza e abusi sessuali su coetanei: 19enne in carcere I fatti risalenti tra il 2021 e il 2022

È stato trasferito in carcere il 19enne di Avellino condannato in primo grado a sette anni di reclusione per violenza, minacce e abusi sessuali nei confronti di coetanei commessi tra il 2021 e il 2022. All'epoca dei fatti il giovane era minorenne. La sezione penale minori della Corte d'Appello di Napoli ha disposto il suo trasferimento nel carcere di Nisida (Napoli) in seguito ai continui episodi di allontanamento dalla casa-comunità di Scisciano, in provincia di Napoli, dove era stato destinato. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino.