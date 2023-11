Polizia, cambio al vertice negli uffici di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi Dopo 16 anni Rafaniello lascia l'Alta Irpina: al suo posto arriva il commissario Scognamiglio

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi ha salutato il suo Dirigente, il Vice Questore Dr. Rocco Rafaniello, trasferito alla Questura di Avellino. Il Funzionario di Polizia, lascia il presidio distaccato di Polizia dopo averlo diretto per circa 16 anni, per essere destinato a ricoprire un nuovo, importante incarico che lo vedrà impegnato nello staff di diretta collaborazione con il Questore e, in particolare, nella programmazione e gestione delle attività di un settore primario nelle articolazioni della Questura, come l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Dr. Rafaniello, laureato in Giurisprudenza ed abilitato alla professione forense, ha ricoperto nella sua carriera numerosi incarichi, passando dalla Questura di Belluno – prima sede di servizio- alla Questura di Napoli nel 2004 dove, in qualità di Funzionario addetto all’U.P.G., è stato impegnato prevalentemente in attività legate alla prima faida di Scampia, caratterizzata dalla guerra tra il clan camorristico Di Lauro e quello degli Scissionisti.

Trasferito al Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi nel 2007, l’esperienza umana e professionale maturata in un territorio delicato come quello partenopeo è stata fondamentale per poter svolgere una incisiva azione di contrasto alla criminalità locale che ha portato all’arresto di un noto boss della camorra appartenente al clan dei Casalesi, a porre fine, con l’esecuzione di tre misure cautelari, tre in carcere e due agli arresti domiciliari, ad un grosso giro di prostituzione e spaccio di stupefacenti, nonché a smantellare una banda criminale, ai cui componenti venivano ascritte oltre cento truffe online, nonché contestata l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe informatiche. Inoltre, nel periodo di permanenza al Commissariato irpino, ha espletato attività di rilievo in diversi servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tra cui quelli collegati all’emergenza rifiuti in Campania, finalizzati all’apertura della discarica notoriamente conosciuta come “del Formicoso” (poi non realizzata), e alla costruzione della discarica di Savignano Irpino (realizzata e tuttora attiva).

Al suo posto, quale dirigente facente funzioni, arriva il Commissario Capo Dr. Carmine Scognamiglio. Il giovane Funzionario di Polizia, in possesso di laurea in Giurisprudenza e di altri titoli universitari di specializzazione, è entrato in Polizia nel 2003, nel ruolo degli ispettori, ed assegnato alla DIGOS della Questura di Roma. Nel 2005 è stato trasferito alla Questura di Napoli, dove ha prestato servizio presso i Commissariati di P.S. di Capri e di Sorrento. Superato il concorso e nominato commissario capo nel settembre 2020, è stato trasferito a Reggio Calabria dove ha ricoperto l’incarico di responsabile del nucleo antisabotaggio del Reparto Mobile. Nell’anno 2022 è stato assegnato alla Questura di Benevento quale dirigente della D.I.G.O.S. fino al febbraio del 2023, anno del trasferimento alla Questura di Avellino, dove è stato posto a capo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Da ieri è il dirigente facente funzioni del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi.

Due importanti avvicendamenti quelli che hanno interessato i vertici delle della Questura in occasione dei quali il Questore di Avellino Dr. Nicolino Pepe ha formulato ai Funzionari trasferiti i migliori auguri di buon lavoro al servizio delle comunità locali e dei cittadini irpini.