Avellino, indagato nel processo Bembo: assolto per le false dichiarazioni Nico Iannuzzi aveva omesso di riferire una condanna passato in giudicato

di Paola Iandolo

In sede di interrogatorio di garanzia non riferì di aver riportato condanne penali passate in giudicato per detenzione di stupefacenti: assolto dal tribunale di Avellino. Protagonista della vicenda Nico Iannuzzi, indagato nel processo sull’omicidio del 21enne di Mercogliano, Roberto Bembo, insieme ai fratelli Luca e Daniele Sciarrillo per i quali la procura di Avellino – i primi di ottobre – ha notificato la chiusura delle indagini. Nico Iannuzzi dal 28 luglio scorso è sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo che il gip Fabrizio Ciccone ha attenuato la misura per entrambi gli indagati per l'omicidio del 21enne di Mercogliano.

Chiesto il rinvio a giudizio

Il pm aveva inviato gli atti in procura e chiesto il rinvio a giudizio per false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. In sede di questioni preliminari l’avvocato Gaetano Aufiero ha invocato l’applicazione di un principio espresso recentemente da una sentenza della Corte Costituzionale e il giudice monocratico Gennaro Lezzi lo ha mandato assolto.