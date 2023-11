Avellino, dimentica dov'è parcheggiata l'auto e chiama la polizia per il furto Gli agenti hanno ritrovato la vettura e solo allora, l'uomo si è reso conto del terribile errore

Gli Agenti della Sezione Volanti sono intervenuti a seguito di segnalazione di un cittadino di Avellino il quale, visibilmente scosso, riferiva agli Agenti intervenuti sul posto di aver subito il furto della propria autovettura. Dopo aver acquisto elementi in ordine al modello e al numero di targa sono subito iniziate le ricerche, conclusesi in breve tempo in quanto l’auto veniva rintracciata in altra zona della città.

Il proprietario dell’auto veniva immediatamente notiziato dell’avvenuto ritrovamento e della zona in cui era parcheggiata e solo allora si rendeva conto di aver commesso un “terribile” errore. Infatti, scusandosi con i poliziotti e rammaricato per l’accaduto riferiva loro di aver completamente dimenticato di aver lascialo l’auto in sosta nella zona del ritrovamento e di essere andato nel panico non vedendo l’auto parcheggiata nell’abituale zona di residenza.