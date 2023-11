Notte da incubo tra Avellino e Mercogliano: ladri d'auto in azione Almeno tre le auto rubate. Un quarto colpo è fallito

Tre auto rubate in una sola notte tra Avellino e Mercogliano, incubo ladri scatenati in Irpinia. A nulla sembrano servire i servizi mirati di controllo intensificato delle forze dell'ordine e così, la scorsa notte, sono state presentate altre tre denunce di furto per altrettanti veicoli. Stando alle informazioni pervenute, nella scorsa notte sono stati segnalati almeno tre furti di veicoli, mentre un quarto tentativo è stato fortunatamente sventato grazie all'attivazione dell'antifurto di un'auto. I militari indagano e ispezionano i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.Più fortunato nella sequenza di raid è stato uno dei proprietari, al quale l'auto non è stata trafugata grazie all'impianto di antifurto, che ha fatto scattare l'allarme. I reati predatori sembrano essere aumentati negli ultimi mesi. Coordinato dal prefetto Spena è stato messo in campo un piano di presidio massiccio del territorio, grazie alla piena sinergia delle forze dell'ordine.