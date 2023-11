Investita a Corso Europa, Sheila torna a casa: Grazie a tutti, è stato un incubo Avellino. Dopo 23 giorni di ricovero la 44enne è uscita dall'ospedale Moscati. La sorella ringrazia

E' finalmente tornata a casa Sheila, la 44enne di Avellino che era stata investita da un bus di linea a corso Europa lo scorso 23 ottobre. Commossa la sorella ha ringraziato sanitari e comunità, per queste lunghe settimane di cure e premure per la giovane donna, rimasta vittima di un incidente stradale in pieno centro.

Le sue condizioni apparvero disperate nell'immediatezza del sinistro, ma il quadro è andato via via migliorando. Ora la donna sta bene e torna a casa. L'intera comunità ha accolto con gioia la buona notizia, attesa per lunghe settimane.

"Voglio ringraziare i passanti, i commercianti, i vigili, per l’aiuto prezioso prestato in corso Europa nell’immediatezza di quel momento così tragico - racconta emozionata la sorella si Sheila sui social -. Voglio ringraziare l’equipaggio della Misericordia, che con coraggio e determinazione ha saputo evitare il peggio.

I medici dell’ospedale Moscati tutti ed in particolare quelli del reparto di terapia intensiva. Ed infine, i tanti, tantissimi non solo amici e conoscenti, che si sono interessati e che hanno pregato affinché Sheila tornasse a casa da suo figlio Simone, cosa che avviene oggi, proprio nel giorno del suo compleanno". Sheila era arrivata intubata nel pronto soccorso del nosocomio avellinese lo scorso 23 ottobre, venne subito portata nel reparto in rianimazione. Sheila è progressivamente migliorata, e così dopo sette giorni di ricovero nel reparto guidato da Angelo Storti, è stata trasferita in quello di neurologia. La donna è stata forte e così giorno dopo giorno le sue condizioni sono migliorate. Ora servirà un percorso riabilitativo. Intanto le indagini della Procura sono in corso, per accertare le cause ed ogni eventuale responsabilità nel sinistro.