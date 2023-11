Viola il provvedimento del foglio di via da Cervinara: assolto dal tribunale Il giudizio dinanzi al tribunale di Avellino

Si è tenuto questa mattina dinanzi al Tribunale di Avellino, il giudizio a carico di L.C. imputato della violazione del Foglio di Via obbligatorio emesso dal Questore di Avellino e difeso dagli avvocati Stefano Melisi e Nevola Guido.

L'imputato destinatario del Foglio di via obbligatorio che prevedeva il divieto di far ritorno per tre anni nel Comune di Cervinara perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso e dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, veniva colto il 18 Maggio 2022 nel territorio del comune caudino in sella ad un motorino, violando così il divieto di farvi ritorno imposto dal provvedimento amministrativo e pertanto veniva deferito presso la Procura di Avellino che lo citava in giudizio dinanzi al Giudice Calabrese il quale in data odierna al termine dell’ arringa difensiva, ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.