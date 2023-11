Banda del buco in azione al Liceo Mancini: rubati 40 computer Indaga la polizia

Questa notte ignoti hanno perpetrato un furto nella succursale del Liceo Mancini in via Lorenzo Ferrante. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero portato via tutti i computer situati nei laboratori. I malviventi sarebbero entrati nella scuola grazie a un buco nella parete posteriore. Rubati quasi 40 computer. Indaga la polizia.