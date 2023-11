Furto di computer al Liceo Mancini di Avellino: fermato un 24enne Il giovane aveva nello zaino tre computer portatili appartenenti alla scuola di via Ferrante

Nella tarda serata del 15 npovembre, il personale della Polizia di Stato interveniva nei pressi dell’autostazione A.I.R. Campania, ubicata in questa via Fariello, e procedeva al controllo di un 24enne avellinese, già noto alle Forze dell’Ordine, dal comportamento sospetto, rinvenendo all’interno del suo zaino tre computer portatili, sul cui possesso non riusciva a dare valide spiegazioni. Il predetto giovane, inoltre, nascondeva, all’interno della tasca del pantalone, una bustina in cellophane contenente gr. 14 di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’individuo, pertanto, veniva deferito all’A.G., in stato di libertà, per il reato di ricettazione, e veniva segnalato alla Prefettura di Avellino per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale. Il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuti venivano debitamente sottoposti a sequestro.

Nella mattinata successiva altra pattuglia della Volante interveniva nel plesso dell’Istituto scolastico secondario di secondo grado “P.S. Mancini”, sito in Avellino, in via Ferrante, constatando, su indicazione del personale della scuola, che ignoti avevano asportato dall’interno delle varie aule, durante gli orari di chiusura, ben 35 computer. A seguito di immediati accertamenti si appurava che della refurtiva facevano parte anche i tre computer portatili rinvenuti e sequestrati la sera precedente, che pertanto venivano restituiti alla scuola. Indagini in corso per l’identificazione di concorrenti nel reato e il recupero della rimanente refurtiva.