Avellino, ruba capi di abbigliamento e poi scappa: preso dalla polizia La merce provento di furto, quantificata in circa 100 euro, è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale

Gli agenti della Volante hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. un 35enne di Avellino, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto compiuto all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, dopo aver asportato alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali espositivi, incurante del sistema antitaccheggio riusciva a guadagnarsi la fuga nelle strade adiacenti, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti intervenuti sul posto, grazie all’acquisizione di elementi utili ad identificare l’autore, riuscivano in breve tempo a rintracciare il 35enne che veniva condotto in Questura. Al termine degli accertamenti di rito veniva denunciato in stato di libertà. La merce provento di furto, quantificata in circa 100 euro, è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale