Vittime della strada: villaggio della sicurezza ad Avellino I poliziotti hanno incontrato i ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada, la Polizia di Stato ha partecipato - nella giornata del 16 novembre – all’evento organizzato insieme alla Prefettura di Avellino, svolto in Piazza Libertà, davanti al Palazzo di Governo.

L’evento, aperto al pubblico e rivolto principalmente agli studenti del territorio, ha avuto come filo conduttore la tematica della sicurezza stradale, intesa come impegno delle varie istituzioni coinvolte per garantire la legalità.

Per l’occasione è stato allestito un vero e proprio villaggio della sicurezza stradale, dove i ragazzi hanno potuto effettuare visite ai vari stand organizzati dai vari attori protagonisti della sicurezza stradale.

In particolare, la Polizia di Stato ha presenziato all’evento con il camper azzurro della Polizia Stradale, ove i partecipanti sono stati coinvolti dagli agenti della polstrada in momenti formativi. Oltre ad avere consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente della strada, è stato possibile provare l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simulava un percorso stradale.

Oltre a ciò, sono stati mostranti agli studenti le attrezzature in dotazione utilizzate sia per la rilevazione dei sinistri stradali, che per l’accertamento delle condotte di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti, anche attraverso prove pratiche a cui gli alunni si sono volontariamente sottoposti.

La giornata ha riscontrato un notevole successo, mettendo luce sulla sinergia tra le istituzioni e le Forze dell’ordine, funzionale alla prevenzione dei gravi rischi cui si va incontro in caso di atteggiamenti irrispettosi delle regole della civile convivenza.