Bancarotta fraudolenta della Mcm Cotoniere: arrivano le condanne in primo grado I tre sono stati assolti dalle altre ipotesi di bancarotta

di Paola Iandolo

Condannato, in primo grado, per bancarotta fraudolenta l'imprenditore napoletano G.L. ex presidente dell'Unione Industriali di Avellino, insieme a A.L.. I due sono stati condannati a tre anni e sei mesi di reclusione. Mentre A.G è stato condannato a 4 anni di reclusione. Le difese degli imputati sono pronti ad impugnare la sentenza per dimostrare l'infondatezza delle accuse.

I tre sono stati stati assolti con le formule piene dalle altre accuse di bancarotte documentale e preferenziale dal tribunale di Avellino. Assolta da tutte le accuse A.M. Il pm aveva chiesto 5 anni di reclusione. L'accusa contestava ai 4 imputati di aver distratto, dissipato e occultato i beni facenti parte del patrimonio sociale della MC.M. Manifatture Cotoniere Meridionali srl in liquidazione.