Arresto ingegnere Formisano, Taormina: "Pronto a presentare appello al Riesame" Il difensore dell'ingegnere ha appreso stamane la notizia dell'aggravamento della misura

di Paola Iandolo

"Sono in attesa di leggere gli atti che hanno portato il tribunale di Avellino ad emettere l'ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari per il mio assistito. Avevo chiesto un rinvio dell'udienza per poter prendere visione degli atti inerenti a delle chat alle quali il pm ha fatto riferimento nella sua richiesta, ma non mi è stato concesso. Dunque rimando ogni valutazione al momento della lettura di queste chat acquisite nell'istruttoria dibattimentale". L'avvocato Carlo Taormina sostiene di "aver tutti gli elementi per valutare adeguatamente questo provvedimento". "Mi dispiace perchè reputo l'ingegnere Formisano una persona perbene e lontano dagli ambienti criminali, così come stava emergendo nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Questo è uno dei momenti di amarezza, di dolore, di sconcerto che riserva la professione di avvocato. Questo accade quando non solo sei convinto della innocenza di un imputato, ma quando le prove raccolte in un processo hanno dimostrato la sua innocenza". " Non parlerei così se non conoscessi nel profondo l'ingegnere Formisano, una delle persone più oneste e chiare da me conosciute. Non solo è certa la sua innocenza, per come dimostrato nel processo, ma mai si è macchiato di un'azione di questo genere - ovvero inquinare le prove testimoniali rese dinanzi al tribunale di Avellino - di sicuro la lettura delle carte permetterà di dimostrare la correttezza dell'ingegnere Formisano. Ma il mio dolore resta forte".

E' ristretto nel carcere di Bellizzi Irpino da ieri sera dopo la richiesta del pm Henry Jhon Woodcock.