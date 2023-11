Infastidisce i passeggeri Air e non vuole comprare il ticket: denunciato Il caso su un pullman di linea: intervento tempestivo degli agenti di polizia

Gli agenti di polizia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 31enne bengladese per il reato di false attestazioni. La denuncia è scaturita a seguito di intervento richiesto da dipendenti AIR, presso la sede cittadina di Via Fasano che segnalava il cittadino straniero che infastidiva pericolosamente l’utenza. Sul posto gli operatori di Polizia appuravano che lo stesso, in procinto di prendere un pullman, si era altresì rifiutato di acquistare il biglietto. Condotto in Questura si acclarava che lo stesso, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, aveva fornito generalità diverse da quelle risultate sulla piattaforma stranieri WEB. A conclusione degli accertamenti il 31enne è stato pertanto denunciato e posto a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per l’adozione di ulteriore provvedimento.