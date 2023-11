Scoppia un incendio, muore anziano di 95 anni che era solo in casa L'intervento dei vigili del fuoco a Prata Principato Ultra

Durante la mattinata di oggi 24 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i Carabinieri in una abitazione sita nel comune di Prata Principato Ultra, dove in seguito ad un incendio è deceduto un uomo di 93 anni del posto il quale era solo in casa.