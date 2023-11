Donna vaga a piedi sull'Autostrada di notte: salvata dai carabinieri L'intervento tempestivo dei militari

Notte agitata quella di ieri.

Sull’utenza 112 è arrivata una telefonata di una ragazza di trentadue anni che segnalava, di ritorno a casa, mentre percorreva l’autostrada da Pompei verso Avellino, che era stata costretta a fermarsi da sua sorella di poco più grande e a bordo della stessa autovettura. Quest’ultima, in preda ad un forte stato di agitazione psicofisica dovuto (pare) a problemi personali, con fare repentino era scesa dall’auto e si allontana, percorrendo a piedi, pericolosamente, il tratto autostradale.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano ha subito il casello autostradale più vicino, raccogliendo velocemente i dati essenziali del fatto e iniziato a percorrere l’autostrada in cerca della donna che, in breve tempo, è stata individuata nei pressi del casello autostradale di Nola (NA), ove era stata accompagnata da un autotrasportatore in transito sul tratto autostradale.

La ragazza, fortemente agitata per quanto accaduto, è stata affidata ai familiari senza che si rendesse necessario l’intervento di personale medico.