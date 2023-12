Segretario Csm, spunta il nome del Procuratore di Avellino Domenico Airoma E' uno dei nomi più accreditati

Csm, il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma e’ uno dei nomi più accreditati in corsa per la Segreteria Generale. Dopo due anni e dieci mesi di lavoro alla guida della procura di Piazza d'Armi ad Avellino, e forte di un curriculum lungo e prestigioso, Domenico Airoma potrebbe approdare al Consiglio Superiore della Magistratura, dopo che il posto dal settembre scorso è rimasto vacante per la nomina di Alfredo Viola a Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione. La notizia rilanciata ieri mattina dal quotidiano La Repubblica, sarebbe confermata dalla partecipazione alla procedura concorsuale attivata dal Consiglio Superiore della Magistratura e che sarà definita dal Comitato di Presidenza con la designazione da proporre al Plenum del Csm. Tutto sarà definito in seno al Csm entro qualche mese.