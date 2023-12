Avellino, tentata rapina in piazza Libertà: si indaga sull'assalto in moto Si ispezionano i filmati della videosorveglianza. Caccia ai complici

Tentata rapina in centro ad Avellino, si indaga. Si ispezionano i filmati della videosorveglianza per cogliere particolari e dinamiche utili alle indagini, per risalire all'identità dei due banditi che, in sella ad una moto, hanno tentato di rapinare un imprenditore venerdì mattina, nella centralissima piazza Libertà poco prima della 11.

Terrore in piazza Libertà

Decisi e mirati i rapinatori violenti hanno prima sfondato con il casco il vetro di un'auto Fiat Punto, per rubare il borsello di un imprenditore contenente decine di migliaia di euro, per poi darsi la fuga a mani vuote. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire anche l'intero tragitto compiuto dall'imprenditore, fino al momento dell'assalto in piazza Libertà. Un'attività che serve per capire quando i due malviventi hanno "agganciato" la vittima.

Il vetro sfondato, la fuga

I due sono entrati in azione a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata e hanno tentato la rapina noncuranti dell'ora e tra la gente. Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine l'imprenditore, si stava recando in banca per depositare molto denaro liquido, contenuto all'interno del borsello. I due banditi hanno provato a rapinare l'uomo mentre le auto erano incolonnate per il traffico in centro lungo palazzo Ercolino. L'uomo ha resistito e i due sono fuggiti e il colpo, per una serie di circostanze fortuite, è fallito.

Azione criminale in pieno centro, mai prima

Secondo quanto riferito dalla vittima e alcuni testimoni presenti durante l'azione criminale uno dei due è sceso dalla moto, coperto da un casco integrale, ha sferrato con un altro casco un colpo deciso contro il finestrino, mandandolo in frantumi, per poi provare a sfilare il borsello, contenente molti soldi.

L'imprenditore sotto choc

L'imprenditore ha fatto di tutto per evitare di essere rapinato. Ha opposto resistenza con determinazione e questo ha costretto i due rapinatori a darsi alla fuga. Sono subito arrivate sul posto due pattuglie della Sezione Volanti della Questura, allertate dalla vittima e dai presenti, Gli agenti sono riusciti ad intercettare la moto segnalata. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, tra via De Sanctis e via Due Principati, verso l'area sud della città di Avellino. Ma poi i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. Ora è caccia ai banditi e ad eventuali presunti complici