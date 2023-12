Avellino, ladri acrobati in azione: scattano le ronde: "Siamo esasperati" Ma amministratori e forze dell'ordine invitano i cittadini a desistere da iniziative autonome

Ladri scatenati in Irpinia, arrivano i rinforzi con il Comando Provinciale di Avellino, che ha accolto otto nuovi Carabinieri, provenienti dagli istituti di formazione di base dell’Arma. Aiuto prezioso per le sette Compagnie territoriali e per i Comandanti di Stazione da cui dipenderanno i militari neo giunti. Ma intanto l'emergenza continua. Ad Avellino ladri in azione a contrada Amoretta, nella zona Via Annarumma e Cappuccini, ma non mancano segnalazioni anche dal centro città. Emergenza rossa nella Baronia, mentre scattano le ronde a Sturno, Frigento, Montemiletto e Cesinali dei cittadini esasperati. I cittadini organizzano squadre di volontari, per verificare l'eventuale presenza di persone sospette, e c'è chi utilizza anche i droni per controllare dall'alto. Ma gli amministratori invitano i cittadini a desistere dalle iniziative spontanee e a segnalare alle forze dell'ordine eventuali soggetti sospetti tra il centro e le periferie del paese. Le amministrazioni di Aiello e Cesinali hanno intanto costituito una task force, unendo le attività di controllo su entrambi i territori degli agenti della polizia municipale. Le forze dell'ordine hanno irrobustito i controlli sull'intero territorio provinciale. Ad Ariano, vista l'emergenza, la Questura ha disposto controlli ad alto impatto.