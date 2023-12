Ho avuto paura, credevo di non farcela: mi hanno salvato la vita La testimonianza di un 40enne irpino in cura al Moscati di Avellino nel reparto di Uoc urologia

"Il mondo che ti crolla addosso in un attimo. la paura di affrontare un calvario difficile e di non farcela, lo smarrimento totale e l'angoscia. E' ciò che ho vissuto prima di affrontare la mia sfida per la vita."

A parlare è un 40enne irpino, ricoverato d'urgenza nell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità San Giuseppe Moscati di Avellino.

L'uomo affetto da una patologia urologica complicata e ad altissimo rischio è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

"Mi hanno ridato una nuova vita. Ero timoroso ma non ho mai perso la speranza. La mia esperienza personale mi ha davvero insegnato tanto. Se sono ancora qui lo devo solo alla grande professionalità e umanità di coloro che mi hanno preso in cura al Moscati nel reparto di Uoc urologia, dipartimento chirurgico e specialistico, dal direttore, il primario Vittorio Imperatore al medico Antonio Di Girolamo che con i suoi 37 anni e le sue mani fa già miracoli. In questi 60 giorni di degenza ho avuto modo di constatare di persona la bravura di tutti i medici infermieri e Oss. Mi hanno fatto sentire a casa e oggi attraverso Ottopagine voglio rivolgere a tutti il mio grazie più sincero dalla direzione sanitaria a questo meraviglioso reparto. Mi attende ancora un cammino difficile ma senza di loro la mia vita sarebbe stata davvero molto buia."