Avellino, pullman Air in fiamme sulla Variante: caos e traffico paralizzato Fumo e fiamme dal vano motore: il mezzo era diretto all'autostazione

Fumo e fiamme sulla Variante di Avellino, all'altezza della caserma dei Vigili del fuoco, dove un pullman dell'Air ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme si sono propagate dal vano motore, per cause da accertare. Il mezzo, che era diretto all'Autostazione di Via Fariello, pronto per accogliere i passeggeri della tratta prevista, si è fermato all'altezza della Caserma dei Vigili del fuoco, consentendo ai caschi rossi di intervenire tempestivamente. Attualmente, complice l'ora di punta per gli spostamenti nel capoluogo, è paralizzato sulla Variante in entrambi i sensi di marcia. Fortunatamente a bordo del mezzo Air c'era solo l'autista. Per lui nessuna ferita e solo un grosso spavento. Sulla variante si rgistrano code e rallentamenti in entrata e uscita.

In aggiornamento