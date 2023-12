Tir si blocca sulla rampa: code e disagi sulla Variante Lunghe code e attese in direzione Avellino est

Traffico in tilt sulla Variante a causa di un incondrte che ha visto coinvolto un solo mezzo. Il conducente di un grosso autoarticolato è rimasto bloccato sulla rampa di immissione che dalla Variante conduce verso il casello di Avellino est. Sul posto gli agenti della Polizia stradale della squadra volante, i vigili del fuoco per rimettere il veicolo in allineamento. Inevitabili lunghe code di traffico, tra caos e attese. Gli agenti della polstrada stanno aiutando le manovre evitando ulteriori pericoli.