Avellino, residuo di pena per un 37enne accusato di rapina ed estorsione Dovrà scontare 4 anni di carcere

Disposti dalla Questura, ad Avellino nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di 38 posti di controllo, i servizi “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio - in particolare i furti in abitazione - a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio sono stati predisposti oltre ai normali dispositivi di controllo anche mirati posti di controllo in città e nelle zone della limitrofa periferia cittadina che in questi giorni, in concomitanza delle festività natalizie, registrano una maggiore affluenza di persone e veicoli. Numerosi le identificazioni e controlli a veicoli effettuati, soprattutto nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie.

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha proceduto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione a carico di un 37enne irpino, emesso dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Avellino. Il 37enne, localizzato ad Avellino in esecuzione di sentenza di condanna per reati di associazione a delinquere, rapina, estorsione e ricettazione compiuti in Avellino nel 2012 è stato colpito da ulteriore provvedimento definitivo, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che, revocando gli arresti domiciliari, ha stabilito un residuo pena da espiare, pari a 4 anni di reclusione in carcere. Lo stesso, a conclusione degli accertamenti di rito veniva associato presso la Casa Circondariale Antimo Graziano di Avellino.