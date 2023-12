Avellino, tentano furto di alcolici in una nota distilleria: presi Foglio di via per due georgiani

Due cittadini di nazionalità georgiana, sono stati denunciati per il reato di tentato furto in concorso in danno di un’attività commerciale, dalla quale avevano asportato superalcolici di una nota distilleria per un importo consistente. Nella circostanza, grazie all’acquisizione delle immagini dalle telecamere del sistema di video sorveglianza installate nel locale, i due sono stati identificati e rintracciati dopo poco dagli operatori di polizia, appena dopo la denuncia orale del titolare dell’esercizio. Condotti in Questura sono stati svolti ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la loro posizione sul territorio nazionale e in relazione all’avvio dell’iter giudiziario, nei loro confronti è stato irrogato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal comune del capoluogo, per un periodo di tre anni.

Inoltre, sono state:

identificate 488 persone delle quali 24 con pregiudizi di Polizia a carico;

controllate 257 veicoli;

controllate 4 persone sottoposta all’affidamento dei servizi sociali;

verificate la posizione di 22 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari nonché quella di 8 persone sottoposta al regime della libertà vigilata.