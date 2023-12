Guida un motorino senza targa: scatta il fermo e la multa da 600 euro Durante i controlli della polizia ad Avellino

Disposti dalla Questura, in Avellino nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di 38 posti di controllo, i servizi “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio - in particolare i furti in abitazione - a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena.

Contestate 31 violazioni al codice della strada. Nello specifico una pattuglia di servizio in città, insospettita dalla condotta della circolazione di un ciclomotore privo di targa procedeva al fermo dei veicolo alla cui guida risultava un minore. Da approfonditi accertamenti risultava che il minore non aveva mai conseguito il previsto titolo di guida oltre al fatto che il veicolo non aveva mai ottemperato stipula di contratto assicurativo nè tantomeno effettuata la periodica revisione. Pertanto il ciclomotore veniva sottoposto a fermo amministrativo mentre a carico dei genitori del ragazzo, giunti poco dopo sul posto, veniva contestata violazione al Codice della Strada per un importo di 6600 euro.

In analogo contesto operativo, personale della Sezione di Polizia Stradale di Avellino, al fine di sensibilizzare soprattutto i giovani ad una attenta e corretta condotta di guida, ha effettuato, con la predisposizione di 8 posti di controllo, mirati servizi che hanno consentito di contestare 31 infrazioni al Codice della Strada e recuperare un veicolo, restituito al legittimo proprietario, compendio di furto.