Tentano un furto di rame nell'azienda Tiberina Sangro: ladri messi in fuga Recuperati alcuni zaini contenenti arnesi atti allo scasso nonché rotoli di rame

Il personale della Sezione Volanti, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al 113, interveniva presso l’azienda Tiberina Sangro nella zona industriale di Pianodardine, per segnalazione di furto in atto. Gli operatori di Polizia, prontamente giunti sul posto, evitavano il compimento del furto di una consistente quantità di rame ad opera di ignoti che, al sopraggiungere delle Volanti si davano a precipitosa fuga facendo perdere le loro tracce.

Nella circostanza venivano recuperati alcuni zaini contenenti arnesi atti allo scasso, nonché rotoli di rame, riversati in terra, del peso complessivo di 400 Kg provento del tentativo di furto non riuscito. Il materiale sequestrato, del valore di circa 5000 euro, al termine degli accertamenti è stato restituito all’avente diritto. Sono in corso accertamenti finalizzati ad identificare gli autori del reato.