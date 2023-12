Pietradefusi, investita da un autotreno muore insegnante 57enne liceo sotto choc Il dramma oggi intorno alle 14. Lucia Mattera era nativa di Forio di Ischia, ma viveva in Irpinia

Le comunità di Pietradefusi e Venticano sono sotto choc, per la morte di una docente avvenuta intorno alle 14, a causa di un tragico incidente stradale, che si è verificato nel territorio di Pietradefusi, frazione di Dentecane. E' successo nella tarda mattinata in via delle Industrie, nei pressi di un noto supermercato, dove Lucia Mattera, è questo il nome della vittima, insegnante di Lettere al Liceo Classico "Pietra Colletta" di Pietradefusi, è stata travolta da un autotreno. Secondo le prime informazioni, la vittima, che aveva 57 anni, stava rientrando a piedi a casa dopo aver fatto la spesa, quando è stata colpita improvvisamente da un veicolo pesante, all'altezza di un semaforo.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti per l'incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno e la donna che era a piedi. Secondo quanto accertato il pesante automezzo proveniente da San Giuseppe Vesuviano (NA), aveva scaricato delle merci presso il nucleo industriale del paese, e nel percorso di ritorno, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con la donna di 57 originaria dell'isola di Ischia. La malcapitata purtroppo nell'urto ha perso la vita.

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso e i Carabinieri della locale stazione insieme al nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area e dato assistenza agli operatori sanitari. Per la donna nn c'è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti la docente è deceduta sul colpo. Sulla pagina social del comune di Pietradefusi si legge:

"Una triste notizia ci ha colpito, una tragedia della strada è accaduta oggi.Nella nostra zona industriale, la prof. Lucia Mattera, insegnante presso il nostro liceo classico, ha tragicamente perso la vita. Lucia era ischitana di origine, era una presenza silenziosa, ma qualificata, che aveva scelto Pietradefusi per vivere e svolgere la propria professione. Riposa in pace".