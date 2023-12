Uccisa da un tir nel giorno dell'onomastico: "Una giornata di poesie per Lucia" Listato a lutto il liceo di Dentecane dove insegnava la donna

Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Ischia e Pietradefusi quella di Lucia Mattera, insegnante 57enne, investita e uccisa da un camion nella zona industriale del comune della Media Valle del Calore.

Donna schiva, riservata ma apprezzata da tutti. Listata a lutto questa mattina la sede distaccata del liceo Pietro Colletta di Avellino della frazione Dentecane dove la donna insegnava lettere. Docente e studiosa apprezzatissima, viveva da due anni a Pietradefusi, dopo aver insegnato anche a Sant'Angelo dei Lombardi e Lacedonia.

Ieri in paese annullati i festeggiamenti per Santa Lucia. “Di solito festeggiamo ma ieri davvero non ce la siamo sentiti di sparare i fuochi” - ha dichiarato il sindaco Gaetano Musto, particolarmente addolorato. “Perdiamo una figura di grande cultura della nostra comunità. Una tragedia che ha colpito tutti anche per la dinamica. L'incidente è avvenuto in un luogo dove quasi mai si cammina a piedi, dove i mezzi e le auto vanno pianissimo. Fortunatamente nella zona ci sono le telecamere degli opifici che potranno dare una mano per l'esatta ricostruzione”.

E l'amministrazione comunale già pensa a un evento per ricordarla. “Con il liceo stiamo pensando a una giornata di poesie proprio in suo ricordo. Un'iniziativa doverosa”. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri di Mirabella Eclano.