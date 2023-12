Parrucchiere si toglie la vita: sconcerto e dolore ad Avellino Sconcerto per i clienti che stamattina hanno trovato il salone chiuso e il manifesto del lutto

Dramma e dolore ad Avellino per la morte di un noto professionista. Si è tolto la vita nella sua abitazione di Torrette di Mercogliano, un 62enne, parrucchiere del centro di Avellino. L’uomo è stato trovato senza vita dai familiari che avevano provato a contattarlo diverse volte sul cellulare senza ricevere alcuna risposta. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura di Avellino e i sanitari del 118. Purtroppo non è servito alcun tentativo di rianimazione, perché l’uomo era già morto. Dolore e sconcerto per la sua numerosa clientela che questa mattina hanno trovato il salone chiuso e il manifesto a lutto.