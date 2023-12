Avellino, Finanza e Agenzia dei Monopoli donano carburante ai vigili del fuoco 5.559 litri di carburante sequestrato in precedenza presso un distributore operante in Irpinia

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative congiunte a tutela della qualità dei prodotti petroliferi immessi in commercio, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Avellino congiuntamente ai militari dalle Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino, hanno consegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento 5.559 litri di carburante, sequestrato in precedenza presso un distributore operante in Irpinia poiché, a seguito di appositi controlli, era risultato non conforme alle normative per gasolio per autotrazione.

In costante collegamento con l’Autorità Giudiziaria competente, che ha concesso il necessario nulla osta, si è quindi pensato di destinare tale combustibile ai VV.F. i quali potranno utilizzarlo, per le esigenze di pubblica utilità, nei mezzi speciali in loro dotazione.

L’attività in argomento è un ulteriore esempio della efficacia a tutto tondo delle attività istituzionali sinergicamente sviluppate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, contrastando tempestivamente forme di illecito che possano causare danni ai consumatori e una concorrenza sleale in pregiudizio dei commercianti onesti.