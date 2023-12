Aste Ok, nove nuovi indagati: iscritti anche due avvocati del foro di Avellino I nove indagati sono accusati di corruzione in atti giudiziari

di Paola Iandolo

Corruzione in atti giudiziari. Questa l’accusa contestata a nove nuovi indagati finiti sotto inchiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Indagati anche due legali del foro di Avellino. L’inchiesta bis ha preso il via dopo le dichiarazioni rese in aula da C.D.N e C.D.N che ad avviso degli inquirenti sarebbero state condizionate da G.F (finito in carcere il 28 novembre) per agevolare il clan Partenio.

I nuovi atti

Ieri pomeriggio il pubblico ministero della Dda ha depositato 3mila nuove pagine di un’informativa di reato che contengono le pesanti accuse anche nei confronti di due avvocati. E’ quanto emerso nel corso dell’udienza del processo Aste Ok. Intanto è stato chiesto l’aggravamento della misura per l’imputato A.B. di Serino (avvocato) per violazioni delle prescrizioni imposte nel periodo di detenzione domiciliare.