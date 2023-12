Avellino, fermato con la droga in via Colombo: arrestato 21enne di Grottolella Le indagini degli uomini della squadra Mobile di Avellino

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a conclusione di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 21enne irpino per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato in prossimità di Via Colombo ad Avellino e all’esito di un controllo e di una perquisizione personale, trovato in possesso di 14 stecche di hashish e di 3 bustine di marijuana, custodite all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nella successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti ulteriori 313 grammi di hashish e 155 di marijuana nonché 4 bilancini di precisione, un coltellino, ancora intriso di sostanza psicotropa, ed un telefono cellulare.

Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Avellino, al termine degli accertamenti di rito esperiti in Questura, disponeva che il 21enne fosse collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita nel comune d Grottolella, in attesa della convalida. L’arresto si propone di disarticolare la rete di spaccio e cessione di droghe, rivolto ai più giovani di Avellino, che avviene in particolare il sabato, soprattutto nelle zone della c.d. movida cittadina