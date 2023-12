Avellino, tragedia in via Tagliamento: si lancia dal settimo piano e muore Un 70enne in preda allo sconforto stamane si è lasciato cadere dal balcone di casa

Domenica tragica ad Avellino dove questa mattina un uomo è morto volando giù dal settimo piano di uno stabile. E' accaduto precisamente in via Tagliamento, dove un 70enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal settimo piano all'interno del cortile del palazzo. Il volo è stato fatale, a nulla sono serviti i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per avviare i rilievi del caso. Pare che l'uomo stesse attraversando un momento difficile, forse in preda allo sconforto ha deciso di farla finita lasciandosi cadere nel vuoto.