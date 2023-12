Crea allaccio abusivo e ruba corrente al condominio: denunciato commerciante Avellino, bollette alle stelle per il condominio hanno fatto scattare l'allerta

Ad Avellino gli agenti di Polizia hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale, indagato per furto aggravato di energia elettrica. Il furto è stato accertato allorquando il personale tecnico dell’azienda preposta alla fornitura, constatava che dalle fatturazioni di consumo, rilevate dal contatore condominiale di uno stabile, per il quale era stato richiesto un intervento, risultavano consumi inusuali e notevolmente eccessivi se paragonati con i precedenti rilievi. Nella circostanza avendo notato un’anomalia in una parete attigua ad un’attività commerciale richiedevano l’intervento degli operatori di Polizia che giunti sul posto, unitamente all’amministratore dello stabile e ai tecnici già presenti, constatavano che da un foro praticato nella parete fuoriuscivano dei cavi elettrici che si allacciavano, abusivamente, al contatore condominiale. Pertanto, dopo aver proceduto alla messa in sicurezza del contatore e al distacco abusivo accertato, gli Agenti identificavano il gestore dell’attività commerciale che condotto in Questura, al termine degli accertamenti di rito veniva denunciato in stato di libertà