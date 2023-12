Avellino, fuga di gas in via Tedesco: strada chiusa e verifiche in corso Avellino, controlli e scavi in corso per consentire i lavori tempestivi

Il forte odore di gas ha subito allarmato i residenti che, nel tardo pomeriggio, hanno fatto scattare i controlli. Fuga di gas in via Tedesco, chiusa la strada e controlli in corso nel centro storico di Avellino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia, vigili urbani per consentire gli interventi alla ditta interessata, per una perdita di gas nei pressi del comando dei vigili urbani. Al momento sono in corso gli interventi degli operai della ditta interessata, che hanno subito avviato i lavori per risolvere il disservizio.

Al momento, le operazioni di intervento sono ancora in corso, e le autorità locali stanno lavorando in stretta collaborazione con i tecnici delle forniture di gas per risolvere il problema e ripristinare la normalità nella zona colpita. La tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco ha contribuito notevolmente a contenere la situazione e a prevenire potenziali conseguenze più gravi.