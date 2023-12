Per 70 giorni in terapia intensiva al Moscati, 21enne tunisino esce dal tunnel Fu vittima di un incidente stradale con la bicicletta a Contrada

Era stato coinvolto in un grave incidente stradale in bicicletta nel territorio di Contrada ed è stato ricoverato in terapia intensiva oltre 70 giorni, lottando tra la vita e la morte presso l'Ospedale Moscati di Avellino. Oggi, finalmente, una luce di speranza ha attraversato la città ospedaliera. Il giovane è stato estubato e ha lasciato la struttura di Contrada Amoretta per intraprendere un percorso di riabilitazione presso una struttura specializzata. Il ventunenne tunisino, arrivato in Italia solo una ventina di giorni prima dell'incidente, era ospite di un centro di accoglienza proprio a Contrada, in una zona isolata del paese. L'incidente si verificò in via Serre. Il giovane precipitò lungo una scarpata e finì per schiantarsi contro un albero. Grande gioia nelle parole del direttore generale del Moscati Renato Pizzuti che ha comunicato la notizia alla stampa.