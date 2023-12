Avellino, tenta di corrompere i poliziotti con 100 euro nel libretto “Denunciato per istigazione alla corruzione dalla Polizia di Stato”

Durante un controllo, il soggetto poneva nel libretto di circolazione due banconote da 50 euro al fine di eludere le sanzioni al codice della strada.

“Durante il regolare servizio di vigilanza sulla Strada Statale 7, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Avellino ha fermato un autotrasportatore che, agli occhi attenti degli operatori, circolava in evidente sovraccarico rispetto alla portata indicata sul libretto di circolazione, creando seri rischi per la circolazione stradale. Controllando i documenti di trasporto, con l’allegata ricevuta di peso, infatti, emergeva un carico complessivo pari a 50.180 kg mentre la portata del veicolo, come risultante dalla carta di circolazione, risultava essere di 32.000 kg.

A seguito di controllo, venivano accertate diverse violazioni al codice della strada, ragion per cui la pattuglia iniziava a redigere i verbali. Nel mentre l’uomo, manifestando sin da subito una certa intolleranza, strappava di mano agli operatori il libretto di circolazione, per poi restituirlo poco dopo con all’interno due banconote da 50 euro, esclamando in dialetto frasi del tipo “Facciamo finta che non è successo niente”, “Non mi fate il verbale, questi soldi sono per voi”. Al secco rifiuto degli operatori l’uomo veniva condotto presso gli Uffici di Polizia e denunciato alla competente Procura della Repubblica per istigazione alla corruzione.”