Avellino, Premio Avvocato "Luigi Amelio": al via la nona edizione Il premio verrà assegnato giovedì 21 dicembre

di Paola Iandolo

Giovedì 21 dicembre alle ore 12,30 si terrà presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino la nona edizione del premio Avv.Luigi Amelio. Il premio istituito in memoria dell’avvocato Luigi che fu il più giovane avvocato cassazionista in italia viene assegnato ogni anno all’avvocato più giovane iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione del foro di Avellino. Quest’anno il premio viene assegnato all’Avvocato Marco Mariano e sarà consegnato dall’Avv.Francesca Buono, segretario della camera civile Irpina, nonché dall’Avv.Valentina Amelio promotrice dell’iniziativa. Lo spirito è quello di ricordare l’Avvocato Luigi che ha esercitato per oltre sessant’anni la professione con onore ed con amore incondizionato per la toga, nell’intento di trasmettere e perpetrare nelle giovani generazioni i valori di impegno onestà intellettuale di cui l’Avv.Luigi fu magnifico esempio.