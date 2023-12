Avellino, 47enne accusato di stalking: domani mattina davanti al gip Il 47enne di origini napoletane, difeso dall’avvocato Polcaro, potrà fornire la sua versione dei fatti

di Paola Iandolo

Avrebbe perseguitato la sua ex compagna, riservandole anche una serie di minacce una volta raggiunta sul luogo di lavoro. In qualche occasione l’avrebbe anche aggredita fisicamente. Condotte che hanno fatto scattare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico d’urgenza per il 47enne difeso dall’avvocato Angelo Polcaro che domani mattina lo affiancherà nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Francesca Spella.

Le indagini della squadra Mobile

Gli accertamenti effettuati dagli agenti della squadra Mobile di Avellino, coordinanti dal vicequestore Gianluca Aurilia, avrebbero confermato quanto riferito dalla donna: condotte persecutorie, minacce e azioni vessatorie.