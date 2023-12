Ariano: ladri scatenati e invisibili continuano a colpire le abitazioni Ancora una serata movimentata sul fronte furti nelle contrade

Sfidano cinghiali, cani e fucilate imperterriti e senza alcun timore sempre sullo stesso versante della città, sotto assedio ormai da mesi. E questa sera ancora una volta sono stati capaci di mettere in subbuglio più contrade alle porte della città sul versante Incontro.

In una prima abitazione di località Foresta, a pochi passi dal complesso alberghiero sono riusciti ad intrufolarsi all'interno e a mettere a soqquadro una sola stanza. La scoperta è stata fatta dal figlio della coppia nel fare ritorno a casa.

A vuoto invece il tentativo di entrare anche in un altro immobile sottostante, dopo aver rotto una persiana, evidentemente disturbati da qualcuno. Il bottino è in via di quantificazione.

Non contenti sono entrati anche in un'altra casa, un'azione durata poco tempo anche qui. Camminando a piedi da un terreno all'altro, hanno tentato più di un furto, addirittura con persone all'interno in contrada Santa Barbara. Sul posto carabinieri e polizia per le relative indagini. Posti di blocco e controlli mirati in borghese e a piedi sono stati istituiti in prossimità di tutti accessi alle contrade prese di mira ma senza esito alcuno.