Decesso Gerardina Corsano, al via gli accertamenti tossicologici a Roma Domani verranno effettuati altri accertamenti sui campioni prelevati durante l'autopsia

di Paola Iandolo

Decesso di Gerardina Corsano, 46 anni, di Ariano Irpino: avviati nuovi ed importanti accertamenti nella Capitale. Domani invece verranno effettuati altri accertamenti irripetibili a Salerno sui campioni prelevati durante l’autopsia effettuata sulla salma della donna deceduta il 31 ottobre scorso.

Accertamenti che vengono considerati importanti dagli inquirenti perché contribuiranno a far piena luce sul decesso della 46enne. I consulenti delle parti coinvolte sono stati informati, tra cui il medico legale Monica Fonzo e la tossicologa Maria Pieri, assistiti dall'avvocato Gerardo Giorgione, per i familiari di Gerardina. Per Angelo Meninno, sono stati nominati i professori Pietrantonio Ricci e il dottor Gennaro Beneduce, con gli avvocati Giovani Pratola e Fabio De Donato. Infine, il medico legale Oto Macchione rappresentati dall'avvocato Giuseppe Romano, agiranno in qualità di consulenti per i tre indagati: i titolari della pizzeria - difesi dall'avvocato Guerino Gazzella - dove la coppia aveva consumato una pizza e un medico dell'ospedale di Ariano Irpino. I risultati di questi esami saranno fondamentali per definire il quadro complessivo, attualmente basato su un'ipotesi di avvelenamento.