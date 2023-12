Lotta all'abusivismo e ai furti ad Ariano: l'offensiva della polizia municipale Raffica di controlli lungo le strade a partire dalla statale 90 delle puglie

Lotta all'abusivismo commerciale. Raffica di controlli da parte della polizia municipale lungo le strade a partire dalla statale 90 delle puglie dove è sempre più diffuso il fenomeno.

Non si contano le sanzioni elargite ad ambulanti provenienti per lo più dal napoletano. Il personale diretto dal tenente colonnello Angelo Bruno proseguirà l'attività anche nei prossimi giorni su tutto il territorio, sia in centro che nelle zone periferiche e rurali.

Incessante è stato l'impegno profuso in queste ultime settimane anche sul fronte furti in sinergia con le altre forze di polizia al fine di acciuffare la banda di malviventi che ha messe a segno svariati furti in città.