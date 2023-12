Ariano, morte Gerardina: un giallo irrisolto da due mesi senza una verità Nei prossimi giorni sono attesi i risultati di ulteriori campioni, ma si naviga nel buio

E' un Natale spento per due famiglie, da due mesi senza un briciolo di verità sulla tragica morte di Geradina Corsano. Come gà affermato pochi giorni fa, la prima sequenza di accertamenti non ha portato ad alcun risultato concreto.

Non vi sarebbe certezza sulla sostanza precisa che avrebbe causato la morte della 46enne di Ariano Irpino. Con ogni probabilità non verrrà mai alla luce. Nei prossimi giorni sono attesi i risultati di ulteriori campioni.

Un Natale di dolore per Angelo Meninno che ha ripreso la sua onesta attività lavorativa ma con il pensiero fisso rivolto alla sua sposa e ad una morte finora inspiegabile e assurda.

Una vicenda che ha fatto molto rumore, con abbagli a non finire da parte dei vari network nazionali, molti dei quali fuori pista. Familiari costretti a barricarsi in casa per sfuggire all'attacco mediatico, spesso senza alcun rispetto.

Un incubo che resta anche per i titolari della pizzeria finita sotto inchiesta e per un medico del pronto soccorso. Tre persone indagate, sulle quali la magistratura non si pronuncia. Un rompicapo per gli stessi avvocati alle prese con una vicenda anomala che finora non ha trovato uno sbocco e una svolta definitiva che forse non ci sarà mai.