Cervinara, il vicino gli da’ fuoco: muore dopo 10 giorni di agonia Il 51enne è morto nell’ospedale di Napoli

E' morto Giuseppe Tirone, il vicino di casa gli aveva dato fuoco. Il 51enne di Cervinara, nelle prime ore di questa mattina è deceduto presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Era rimasto gravemente ustionato nel corso di una lite con il suo vicino di casa, un 38enne del posto. La vicenda ha avuto luogo nella mattina di sabato 16 dicembre, in via Curielli a Cervinara. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di stato di Cervinara, il 38enne avrebbe cosparso Giuseppe Tirone di liquido infiammabile, probabilmente benzina, contenuto in una bottiglia e poi gli avrebbe dato fuoco. Ora la sua posizione cambia. La salma invece è sottoposta a sequestro in attesa di disposizioni.