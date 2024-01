Cani e gatti in fuga feriti lungo le strade: raffica di interventi Intervento dell'ambulanza veterinaria ad Ariano Irpino

In tilt dalla serata di ieri il centralino del servizio veterinario Asl della regione Campania a Napoli per la presenza di cani e gatti feriti lungo le strade, molti dei quali fuggiti, disorientati a causa dei botti. Ad Ariano Irpino, doppio e rapidissimo intervento per l'ambulanza Dog Kennel Service giunta da Nola.

Il primo riguardante un gatto travolto ed ucciso in via Sant'Antonio, il secondo lungo la statale 90 delle puglie in località Serra nei pressi del carcere Campanello. L'animale ferito ad un arto è stato soccorso da un veterinario reperibile. Sul posto alcuni giovani che hanno allertato i soccorsi, proteggendo l'animale a bordo strada per evitare che potesse essere ulteriormente investito dalle auto la polizia municipale.

Non si contano nel 2023 gli interventi effettuati da parte delle varie pattuglie dirette dal comandante Angelo Bruno.

Il cane, traumatizzato ma vigili è stato trasportato a Montoro. Era munito di microchip ma sembrerebbe non iscritto all'anagrafe canina. Accertamenti sono in corso da parte del personale dell'Asl. Un altro gatto disorientato è stato recuperato da un abitante in via Nazionale e messo in sicurezza nella notte, lontano dai botti, in attesa dell'arrivo dei proprietari.