Grottaminarda, spaccio di droga: dagli arresti domiciliari al carcere

I carabinieri della stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto un 50enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte.
Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal citato reparto dell’Arma, a seguito delle violazioni accertate dai militari. In particolare, l’autorità Giudiziaria concordando con le risultanze refertate dal Reparto operante, ha ritenuto il predetto responsabile dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, “ricettazione”, “omessa denuncia e detenzione illegale di materie esplodenti”, commessi a Grottaminarda il 1 marzo 2026.
Alla luce delle risultanze acquisite, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario disporre l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato (difeso dall'avvocato Michele Ciruolo) è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino.
Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di vigilanza sul rispetto delle misure cautelari svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e l’osservanza delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.