Ariano: nessun ferito da botti ma in pronto soccorso c'è un'altra emergenza Aumento esponenziale di casi covid mascherati dall'influenza di stagione

Nessun accesso in pronto soccorso per ferite da botti e abuso di alcolici. E' stata una notte tranquilla per l'ospedale Frangipane, nonostante la lunga sequenza di fuochi a partire dalla mezzanotte. Si è sparato a lungo ma evidentemente con prudenza, dal centro alle periferie facendo attenzione soprattutto alla raccolta di petardi inesplosi.

Ma c'è un'altra emergenza

L'unica emergenza al momento in pronto soccorso e l'aumento esponenziale di casi covid mascherati dall'influenza di stagione.

Ed è tregua sul fronte furti

Le forze dell'ordine hanno vigilato attentamente ovunque. Ed è stata una notte tranquilla anche sul fronte furti, nonostante le tantissime abitazioni e ville rimaste incustodite per il tradizionale cenone di San Silvestro nei vari ristoranti e agriturismi, tutti affollati. I ladri fermi già da alcuni giorni evidentemente si sono concessi anche loro un periodo di vacanza natalizia dopo gli innumerevoli colpi messi a segno nel 2023. Ma attenzione, mai guai abbassare la guardia.