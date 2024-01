Furti ad Ariano: Ladri puntuali nuovamente all'attacco dopo le ferie natalizie Stessa zona e modalità di azione. Il 2024 inzia con lo stesso incubo

Sono ritornati, puntuali dopo le festività e le "ferie" di Natale e Capodanno. Stessa zona e modalità di azione. L'orario, chissà perchè, invariato, come sempre quasi allo smontare da un'attività lavorativa.

Una tregua apparente durata solo pochi giorni fino a ieri sera, quando nelle case è tornata la paura. In subbuglio ancora una volta contrada Torana. Ad agire tre persone, zaini sulle spalle, cappellini e volti travisati le cui immagini riprese da una delle telecamere di un'abitazione, stanno facendo il giro dei social.

Fisico snello, spavaldi, muniti di guanti e qualche piccolo attrezzo hanno fatto irruzione in due case lasciate momentaneamente incustodite e fallito il colpo in una terza.

In una sono entrati all'interno dopo aver rotto il vetro della finestra, senza asportare nulla e scavalcando poi essendo stati disturbati, da un'altezza di circa due metri e mezzo, nell'altra invece trafugando orologi e qualche oggetto d'oro.

I carabinieri sono giunti in pochissimi minuti sul posto. Insieme ad alcuni residenti e alla polizia municipale è stata perlustrata la zona, fino a raggiungere alcuni fondi, ma dei malviventi nessuna traccia. Rabbia e indignazione da parte dei residenti. "Prima o poi passeremo un guaio con questi delinquenti, speriamo di non trovarli mai faccia a faccia." E non hanno torto.