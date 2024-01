Coppia di anziani derubata in casa: ladri scoperti prendono a pietre la figlia E' davvero assurdo. Ancora una serata di follia ad Ariano Irpino, dove non cessa l'allarme furti

Erano in casa, lui 87 anni accanto al fuoco e lei 76 al telefono con suo figlio, mentre i ladri rovistavano tranquillamente al secondo piano nella camera da letto. E' quanto accaduto in via Serra, lungo una stradina senza sbocco, di fronte al carcere Campanello ad Ariano Irpino.

A fare la scoperta è stata la figlia della coppia di anziani, assentatasi momentaneamente, colpita da pietre fortunatamente di piccole dimensioni, senza alcuna conseguenza da uno dei malviventi appena sceso da una scala recuperata in una baracca.

"Era vestito di nero, alto e snello. Ho ancora impressa la scena davanti agli occhi, ma non ho avuto paura, l'avrei affrontato tranquillamente."

Sul posto sono giunti i carabinieri, insieme al personale della scientifica. Stessa tecnica di sempre. Un piccolo foro alla finestra per entrare all'interno dove dopo aver rovistata su un mobile si sono impossesati di orologi, oggetti in oro, argenteria e bigioetteria.

Per la coppia di anziani un colpo al cuore: "Hanno portato via la fede nuziale tanto cara ed altri oggetti a cui eravamo molto legati. Poi dopo aver sfilato la federa ad un cuscino sul letto, hanno infilato tutto all'interno e sono andati via. Una cosa bruttissima e triste, mai successo in tanti anni un episodio simile."

Carabinieri e polizia sono stati allertati nel corso della serara per altri movimenti sospetti nella zona, da contrada Serra a Santa Barbara, Grignano. Un secondo colpo sarebbe avvenuto nella zona di via Fontanangelica. Indagini sono in corso.